В "Спартаке" заявили, что "Аякс" не менял условий сделки по переходу Промеса

Ранее в среду издание "Спорт-Экспресс" сообщило о том, что "Аякс" в последний момент перед тем, как отдать Промеса в аренду в "Спартак", вновь изменил финансовые условия сделки. Ожидалось, что 2 февраля нидерландский футболист прибудет в расположение красно-белых на сборе в ОАЭ. 1 февраля Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что "обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами".

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нидерландский футбольный клуб "Аякс" в переговорах с московским "Спартаком" не менял условий сделки по переходу полузащитника Квинси Промеса. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов.

"Никаких изменений не было. "Аякс" не менял никаких условий в последний момент, идут переговоры с учетом юридических нюансов", - сказал Фетисов.

27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что "Спартак" не готов платить за трансфер 29-летнего Промеса больше €10 млн, пояснив, что "сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении". "Все упирается в возможное уголовное преследование? Конечно, потому что это чревато запретом на работу Промеса в РФ по решению суда. В связи с этим клубу важно застраховать свои риски; стороны находятся в конструктивном диалоге, не нужно нагнетать ситуацию", - пояснил директор по связям с общественностью столичного клуба.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года.

Промес выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.