Определен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону утвердил состав команды на предстоящий чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер Валерий Польховский.

Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира в новых комбинезонах из-за санкций WADA

В мужскую и женскую команду вошли по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Состав российской команды останется неизменным, если к указанным спортсменам не будет вопросов со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Международный союз биатлонистов (IBU) по просьбе WADA попросил Союз биатлонистов России предоставить расширенную заявку команды на турнир. "Подали состав основной, резервной команды и списки тренеров. Всю необходимую информацию мы IBU предоставили, ждем", - пояснил Польховский.

На прошлой неделе независимая комиссия во главе с британцем Джонатаном Тейлором опубликовала итоги расследования о коррупции в IBU при бывшем руководстве организации. В частности, в ее отчете говорится о доказательствах применения допинга российскими биатлонистами, на которых ранее еще не были заведены дела.

Российские биатлонисты на предстоящем чемпионате мира выступят без государственных символов в связи с действующими с середины декабря санкциями WADA.