"Трактор" досрочно вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 3 февраля. Челябинский "Трактор" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Трактор" в присутствии 4 168 зрителей.

В составе "Трактора" голами отметились Ярослав Косов (4-я и 55-я минуты), Ник Бэйлен (9), Лукаш Седлак (20), Вячеслав Основин (31). У "Нефтехимика" шайбы забросили Либор Гудачек (11), Булат Шафигуллин (33), Глеб Семенов (47).

Благодаря победе "Трактор" досрочно стал участником Кубка Гагарина. Ранее в плей-офф от Западной конференции вышли ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Ярославль), от Востока - "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" (Уфа).

В турнирной таблице Восточной конференции "Трактор" занимает пятое место, набрав 62 очка в 52 матчах. "Нефтехимик", уже потерявший шансы на выход в плей-офф, идет на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 32 очка после 52 игр.

"Трактор" примет хабаровский "Амур" 5 февраля, в этот же день "Нефтехимик" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".