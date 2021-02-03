WADA пока не предоставило ответа по составу сборной России по биатлону на чемпионат мира

До старта турнира остается неделя, он пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. IBU попросил Союз биатлонистов России подготовить расширенную заявку команды на тот случай, если по решению WADA кому-то из тренеров или спортсменов будет отказано в участии в турнире.

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) пока не получил ответа от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по составу российской сборной на предстоящий чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Все имена были переданы WADA, никакой информации после этого мы от них пока не получили", - сообщили в IBU.

Тренерский штаб сборной России при этом с составом уже определился. В мужскую и женскую команду вошли по шесть спортсменов: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

На прошлой неделе независимая комиссия во главе с британцем Джонатаном Тейлором опубликовала итоги расследования о коррупции в IBU при бывшем руководстве организации. В частности, в ее отчете говорится о доказательствах применения допинга российскими биатлонистами, на которых ранее еще не были заведены дела.