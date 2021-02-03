Минспорт и представители четырех субъектов РФ обсудили подготовку к "Лыжне России"

ТАСС, 3 февраля. Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова провела совещание с представителями четырех субъектов страны по вопросам подготовки и проведения "Лыжни России". Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

Совещание прошло в онлайн-формате, в нем приняли участие представители республик Башкортостан и Татарстан, Московской и Новосибирской областей. В ходе совещания обсуждались организация центрального старта "Лыжни России", который пройдет в подмосковных Химках на базе центра "Планерная", и готовность регионов.

Томилова подчеркнула необходимость создания большего числа пунктов обогрева и питания. "Прошу совместно с региональными структурами Министерства здравоохранения Российской Федерации проработать вопросы в случае необходимости увеличения медицинского персонала и снегоходов, - заявила Томилова. - Также требуется учитывать нестабильную эпидемиологическую ситуацию в ряде субъектов Российской Федерации, необходимо руководствоваться утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции".

"Лыжня России" пройдет в 39-й раз. Она состоится 13 февраля в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Ее организаторами являются Минспорт, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.