Сергей Чемезов на презентации сериала о "Камаз-мастер" отметил победу команды на "Дакаре"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Команда "Камаз-мастер" способна еще не раз одержать победу на престижных соревнованиях, именно такие профессионалы должны становиться героями фильмов и сериалов. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов перед презентацией сериала о команде "Камаз-мастер".

Презентация сериала "Мастер" и закрытый показ первой серии пройдет в среду вечером в кинотеатре "Иллюзион". Сериал основан на истории гоночной команды "Камаз-мастер", которая в 2021 году в очередной раз выиграла ралли-марафон "Дакар" в зачете грузовиков.

"Поздравляю команду "Камаз-мастер" с вот уже восемнадцатой по счету победой в ралли. Убежден, что "Камаз-мастер" еще не раз станет победителем престижных соревнований и заставит многочисленную армию болельщиков снова и снова сопереживать этим успехам. В работе команды важны слаженная работа на пределе, сила воли, командный дух, опыт и мастерство. Хочется, чтобы именно такие профессионалы становились героями фильмов и сериалов, примером для всех, прежде всего, для подрастающего поколения", - сказал Чемезов.

Представители "Камаз-мастер" в пятый раз подряд выиграли марафон, в общей сложности экипажи команды побеждали на "Дакаре" 18 раз.