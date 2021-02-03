Футболист "Локомотива" Ротенберг не намерен завершать карьеру и хочет вернуться на поле

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Восстанавливающийся от травмы защитник футбольного клуба "Локомотив" Борис Ротенберг не рассматривает вариант с завершением карьеры и собирается вернуться на поле. Об этом Ротенберг заявил ТАСС.

Ранее в среду агент Ротенберга Дмитрий Селюк заявил порталу Sport24 о том, что его 34-летний клиент думает о завершении карьеры. Представитель футболиста отметил, что тот хочет перейти к другой работе и стать футбольным функционером.

"Сейчас тренируюсь два раза в день и сконцентрирован лишь на восстановлении и возвращении на поле, чтобы помочь команде, - сказал Ротенберг. - Самое важное на данный момент - это мое здоровье. Все остальное будет зависеть от того, как поведет себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и в матчах".

Ротенберг выступает за "Локомотив" с 2016 года. За это время он дважды стал обладателем Кубка России, а также по разу выиграл Суперкубок России и чемпионат страны. Защитник не выходил на поле с декабря 2018 года, когда у него во время игры произошел разрыв крестообразной связки.

"Локомотив" после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков. Отставание от занимающего первое место петербургского "Зенита" составляет 13 очков. В 20-м туре железнодорожники 27 февраля дома сыграют с ЦСКА.