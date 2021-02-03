УНИКС стал первым четвертьфиналистом баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 3 февраля. Российский баскетбольный клуб УНИКС переиграл черногорский "Морнар Бар" со счетом 86:61 в домашнем матче четвертого тура топ-16 Еврокубка. Встречу в Казани посетили 2 382 болельщика.

Самыми результативными игроками матча стали Айзея Канаан (УНИКС) и Неманья Гордич ("Морнар Бар), набравшие по 14 очков.

УНИКС одержал четвертую победу в четырех матчах и первым обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. Казанский клуб побеждал в Еврокубке в 2011 году и уступал в финале (2014). "Морнар Бар" идет на третьем месте в группе Н, имея одну победу в четырех играх.

В пятом туре УНИКС примет "Андорру" 3 марта, "Морнар Бар" днем ранее дома встретится с испанской "Гран Канарией".

Также в Еврокубке выступает российский клуб "Локомотив-Кубань". Позднее в среду краснодарская команда проведет выездной матч против сербского "Партизана" (начало игры в 22:30 мск).

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.