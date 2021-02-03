"Торпедо" стало шестым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги от Востока

У "Торпедо" отличились Крис Терри (18-я минута), Семен Дер-Аргучинцев (32), Иван Чехович (35), Кирилл Ураков (37, 53) и Энди Миле (56). В составе "Витязя" шайбы забросили Федор Малыхин (1), Джастин Дэнфорт (17), Захар Бардаков (41).

ТАСС, 3 февраля. Нижегородское "Торпедо" обыграло подмосковный "Витязь" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Нагорный" в присутствии 2 200 зрителей.

Благодаря победе "Торпедо" досрочно стало участником Кубка Гагарина. Ранее в плей-офф от Западной конференции вышли ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Москва), от Востока - "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Трактор" (Челябинск).

Команды встретились второй раз в текущем сезоне, в первой игре "Торпедо" одержало выездную победу (3:2). Нижегородский клуб оказался сильнее "Витязя" в родных стенах 12-й раз подряд, последний раз подмосковная команда обыграла "Торпедо" в Нижнем Новгороде 8 января 2013 года (3:1).

В турнирной таблице Восточной конференции "Торпедо" идет пятым, набрав 63 очка в 54 играх. "Витязь" располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, в активе клуба 52 очка после 52 игр. "Торпедо" примет московское "Динамо" 5 февраля, в этот же день "Витязь" дома встретится с минским "Динамо".

Также в среду московское "Динамо" на своем льду переиграло хельсинкский "Йокерит" (5:1), форвард хозяев Вадим Шипачев набирает очки восемь матчей подряд, в его активе за этот отрезок 12 (4 гола + 8 передач) баллов.