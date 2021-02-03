Фигуристка Косторная не выступит на командном турнире в Москве

ТАСС, 3 февраля. Чемпионка Европы Алена Косторная не примет участие в командном турнире "Кубок Первого канала по фигурному катанию". Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

"По решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни фигуристка не сможет выступить на этом турнире", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве с 5 по 7 февраля. Его участниками станут бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, серебряный призер чемпионата Европы и трехкратная победительница чемпионатов России Анна Щербакова и серебряный призер юниорского первенства мира Дарья Усачева. У мужчин примут участие серебряный призер Олимпийских игр Михаил Коляда, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

В танцах на льду будут представлены Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко. Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят турнир по состоянию здоровья. В парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.