"Бавария" поборется за вторую победу на клубном чемпионате мира по футболу

ТАСС, 4 февраля. Катар в четверг примет первые матчи клубного чемпионата мира по футболу. Для страны этот турнир станет еще одной репетицией чемпионата мира среди национальных сборных, который состоится меньше чем через два года. Встречи между клубами с разных континентов пройдут на стадионах "Ахмад бин Али" и "Эдьюкейшн Сити", которые в 2022 году примут мировое первенство.

Клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре, однако пандемия коронавируса вынудила Международную федерацию футбола (ФИФА) отложить его проведение на два месяца.

Турнир пройдет в 17-й раз в привычном формате: каждая из шести футбольных конфедераций делегировала на него свой лучший клуб, седьмым участником станет чемпион принимающей страны. В Катаре таковым является "Аль-Духаиль", который возглавляет Сабри Лямуши - бывший игрок сборной Франции.

Матч "Аль-Духаиль" с "Окленд Сити" - лучшей командой Океании - 1 февраля должен был открывать турнир, однако новозеландский клуб отказался от участия. Решение было принято в связи с карантинными мерами, установленными в Новой Зеландии. Таким образом, хозяева автоматически вышли во второй раунд - в стадию четвертьфинала.

В четверг "Аль-Духаиль" сыграет с лучшей африканской командой - египетским "Аль-Ахли", в другом матче сойдутся мексиканские "Тигрес" и южнокорейский "Ульсан". Победитель европейской Лиги чемпионов "Бавария" вступит в борьбу на стадии полуфинала, соперником мюнхенской команды будет победитель первой пары. Встреча состоится 8 февраля. Во втором полуфинале, который состоится днем ранее, сыграет бразильский "Палмейрас". Финал и матч за третье место пройдут 11 февраля.

Действующим победителем турнира является победитель европейской Лиги чемпионов английский "Ливерпуль". В финале, который прошел в катарской Дохе на стадионе "Халифа", команда под руководством германского тренера Юргена Клоппа со счетом 1:0 в дополнительное время обыграла бразильский "Фламенго". Катар принимает клубный чемпионат мира второй год подряд, следующий пройдет в декабре в Японии. После ФИФА намерена перейти на новый формат проведения турнира - с участием 24 команд.

Рекорды клубного чемпионата мира

Самым успешным клубом в истории клубных чемпионатов мира является испанский "Реал" - команда из Мадрида выигрывала этот турнир четыре раза (в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах). Второе место принадлежит еще одному испанскому клубу - "Барселоне" (2009, 2011, 2015). Тройку лучших в истории клубного чемпионата мира замыкает бразильский "Коринтианс" (2000, 2012). Помимо него, лишь двум клубам не из Европы удалось выиграть этот турнир - сильнейшими в 2005 и 2006 годах становились бразильские же "Сан-Паулу" и "Интернасьонал".

В 2021 году догнать "Коринтианс" по числу побед в финалах клубных чемпионатов мира может "Бавария", которая уже выигрывала этот трофей в 2013 году. Также по разу победителями этого турнира становились итальянские "Милан" (2007) и "Интер" (2010), а также английские "Манчестер Юнайтед" (2008) и "Ливерпуль" (2019).

Рекордсменом по количеству голов в матчах клубных чемпионатов мира является выступающий за итальянский "Ювентус" португалец Криштиану Роналду - семь мячей. Он забивал за два клуба - "Манчестер Юнайтед" (1 гол) и "Реал" (6). Помимо него, это удавалось еще двум футболистам - Дуайту Йорку ("Манчестер Юнайтед" и австралийский "Сидней") и Роналдиньо ("Барселона" и бразильский "Атлетико Минейро"). При этом Роналду делит первое место по количеству голов в финалах клубных чемпионатов мира с аргентинцем Лионелем Месси из "Барселоны" (по четыре мяча).

Несмотря на индивидуальные успехи Роналду, самым титулованным футболистом за всю историю клубных чемпионатов мира является его бывший партнер по "Реалу" Тони Кроос. Немецкий полузащитник завоевывал этот трофей и с "Баварией" (2013), и с "Реалом" (2014, 2016, 2017, 2018).