"Локомотив-Кубань" проиграл три матча из четырех в топ-16 баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 4 февраля. Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" на выезде уступил сербскому "Партизану" со счетом 69:71 в матче четвертого тура топ-16 Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Партизана" Томас Рашон (23 очка), у краснодарской команды больше всего очков набрал Джордан Кроуфорд (16), его партнер по команде Кевин Херви сделал дабл-дабл (15 очков + 12 подборов). В матче первого круга "Локомотив-Кубань" оказался сильнее со счетом 74:67.

"Локомотив-Кубань" проиграл три матча из четырех и идет последним в группе F. Лидирует французский "Метрополитан" (три победы), за ним следуют итальянский "Тренто" и "Партизан" (по две победы).

В предпоследнем туре "Локомотив-Кубань" на выезде сыграет с "Метрополитаном" 3 марта, в этот же день "Тренто" примет "Партизан".

Российский УНИКС в среду обеспечил себе досрочный выход в четвертьфинал Еврокубка.

Еврокубок является вторым по силе европейским клубным турниром после Евролиги.