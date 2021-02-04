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ММА

Боец Мусаев оштрафован за драку на турнире в Польше. Его секундант дисквалифицирован

Российский спортсмен лишился 50% своего гонорара
© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский боец Шамиль Мусаев оштрафован на 50% гонорара за драку на турнире польской организации Konfrontacja Sztuk Walki (KSW). Об этом говорится в заявлении лиги, поступившем в распоряжение ТАСС.

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Cоперник Мусаева словенец Урош Юришич оштрафован на 30%. Оба лишены бонуса за лучший бой вечера. Все деньги пойдут на благотворительность.

Секундант Мусаева Абусупьян Магомедов отстранен от боев на шесть месяцев, ему запрещено находиться в углу бойцов на год.

Мусаев и Юришич в субботу устроили драку на турнире KSW, которая переросла в массовую потасовку. Позднее россиянин заявлял ТАСС, что словенец спровоцировал драку, оскорбив Мусаева на религиозной почве.

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