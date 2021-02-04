СМИ: матч плей-офф Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Ливерпуль" может пройти на нейтральном поле

ТАСС, 4 февраля. Первая встреча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между германским "Лейпцигом" и английским "Ливерпулем" может пройти на нейтральном поле из-за введенного в Германии запрета на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

На данный момент ограничения действуют до 17 февраля. Встреча пары "Лейпциг" - "Ливерпуль" в Германии запланирована на 16 февраля. Она может быть сыграна на нейтральном поле в том случае, если "Ливерпуль" не получит специальное разрешение на въезд.

Пресс-атташе "Лейпцига" Тиль Мюллер заявил, что клуб находится в диалоге по сложившейся ситуации с властями, Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и "Ливерпулем" и сделал запрос на выдачу специального разрешения на въезд в Германию для европейского клуба. Если "Ливерпуль" его не получит, "Лейпциг" обязан будет уведомить об этом УЕФА не позднее 8 февраля. Затем германский клуб должен предоставить альтернативный вариант места проведения встречи на территории любой страны - члена УЕФА, в которой возможно проведение игры без ограничений для обеих команд.

Если "Ливерпулю" не будет выдано разрешение, а "Лейпциг" не сумеет найти нейтральное поле, клубу из Германии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.