"Наполи" и "Аталанта" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу

ТАСС, 4 февраля. "Наполи" сыграл вничью с "Аталантой" со счетом 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу. Встреча прошла в Неаполе.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался в запасе. В текущем сезоне игрок провел за клуб 15 матчей и забил четыре мяча.

Ответная игра пройдет в Бергамо 10 февраля. В другом полуфинале выступают "Интер" и "Ювентус", в первом матче в Милане сильнее оказались гости со счетом 2:1, ответная игра в Турине состоится 9 февраля.

Финал Кубка Италии пройдет 19 мая. "Наполи" является действующим победителем трофея.