"Монако" обыграл "Ниццу" в матче чемпионата Франции. Головин вышел на поле на 65-й минуте

ТАСС, 4 февраля. "Монако" дома выиграл у "Ниццы" со счетом 2:1 в 23-м туре чемпионата Франции по футболу.
У победителей дубль сделал Виссам Бен-Йеддер (28-я и 51-я минуты), первый гол был забит с пенальти. В составе "Ниццы" отличился Пьер Леес-Мелу (47).
На 65-й минуте на поле вместо Бен-Йеддера появился российский полузащитник "Монако" Александр Головин, он не отметился результативными действиями. Россиянин провел восьмой матч в чемпионате, в его активе один гол и три голевые передачи. Головин пропустил большую часть сезона из-за травмы.
В турнирной таблице "Монако" идет четвертым, набрав 45 очков в 23 матчах. Монегаски выиграли пять матчей подряд. "Ницца" занимает 14-ю строчку с 26 очками после 22 игр.
В следующем туре "Монако" на выезде сыграет с "Нимом", "Ницца" примет "Анже". Обе игры состоятся 7 февраля.
Результаты других матчей
- "Бордо" - "Лилль" - 0:3;
- "Мец" - "Монпелье" - 1:1;
- "Реймс" - "Анже" - 0:0;
- "Ренн" - "Лорьян" 1:1;
- "Страсбур" - "Брест" - 2:2;
- "Дижон" - "Лион" - 0:1;
- "Ланс" - "Марсель" - 2:2;
- ПСЖ - "Ним" - 3:0;
- "Сент-Этьен" - "Нант" - 1:1.