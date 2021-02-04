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Футбол во Франции

"Монако" обыграл "Ниццу" в матче чемпионата Франции. Головин вышел на поле на 65-й минуте

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 4 февраля. "Монако" дома выиграл у "Ниццы" со счетом 2:1 в 23-м туре чемпионата Франции по футболу.

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У победителей дубль сделал Виссам Бен-Йеддер (28-я и 51-я минуты), первый гол был забит с пенальти. В составе "Ниццы" отличился Пьер Леес-Мелу (47).

На 65-й минуте на поле вместо Бен-Йеддера появился российский полузащитник "Монако" Александр Головин, он не отметился результативными действиями. Россиянин провел восьмой матч в чемпионате, в его активе один гол и три голевые передачи. Головин пропустил большую часть сезона из-за травмы.

В турнирной таблице "Монако" идет четвертым, набрав 45 очков в 23 матчах. Монегаски выиграли пять матчей подряд. "Ницца" занимает 14-ю строчку с 26 очками после 22 игр.

В следующем туре "Монако" на выезде сыграет с "Нимом", "Ницца" примет "Анже". Обе игры состоятся 7 февраля.

Результаты других матчей

  • "Бордо" - "Лилль" - 0:3;
  • "Мец" - "Монпелье" - 1:1;
  • "Реймс" - "Анже" - 0:0;
  • "Ренн" - "Лорьян" 1:1;
  • "Страсбур" - "Брест" - 2:2;
  • "Дижон" - "Лион" - 0:1;
  • "Ланс" - "Марсель" - 2:2;
  • ПСЖ - "Ним" - 3:0;
  • "Сент-Этьен" - "Нант" - 1:1.
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