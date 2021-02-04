"Монако" обыграл "Ниццу" в матче чемпионата Франции. Головин вышел на поле на 65-й минуте

ТАСС, 4 февраля. "Монако" дома выиграл у "Ниццы" со счетом 2:1 в 23-м туре чемпионата Франции по футболу.

Две голевые передачи Головина помогли "Монако" обыграть "Марсель" в чемпионате Франции

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У победителей дубль сделал Виссам Бен-Йеддер (28-я и 51-я минуты), первый гол был забит с пенальти. В составе "Ниццы" отличился Пьер Леес-Мелу (47).

На 65-й минуте на поле вместо Бен-Йеддера появился российский полузащитник "Монако" Александр Головин, он не отметился результативными действиями. Россиянин провел восьмой матч в чемпионате, в его активе один гол и три голевые передачи. Головин пропустил большую часть сезона из-за травмы.

В турнирной таблице "Монако" идет четвертым, набрав 45 очков в 23 матчах. Монегаски выиграли пять матчей подряд. "Ницца" занимает 14-ю строчку с 26 очками после 22 игр.

В следующем туре "Монако" на выезде сыграет с "Нимом", "Ницца" примет "Анже". Обе игры состоятся 7 февраля.

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