{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Барселона" обыграла "Гранаду" со счетом 5:3 и вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу

Встреча завершилась в дополнительное время
© EPA-EFE/Miguel Angel Molina

ТАСС, 4 февраля. Футболисты "Барселоны" в дополнительное время обыграли "Гранаду" со счетом 5:3 в четвертьфинальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Гранаде.

На эту тему
Юбилейный гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Атлетик" в матче чемпионата Испании

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, "Барселона" смогла уйти от поражения в компенсированные минуты. В составе "Гранады" голы забили Кенеди (33-я минута) и Роберто Сольдадо (47), у гостей отличились Антуан Гризманн (88) и Жорди Альба (90+2). На 100-й минуте Гризманн вывел "Барселону" вперед, спустя три минуты Феде реализовал пенальти и сравнял счет. Во втором дополнительном тайме забитыми мячами отметились Фрэнки де Йонг (108) и сделавший дубль Альба (113).

В другом четвертьфинале "Леванте" дома обыграл "Вильярреал" благодаря голу Марти Рохера в компенсированное ко второму дополнительному тайму время. Ранее в полуфинал вышла "Севилья". Последний четвертьфинал состоится в четверг, в нем "Бетис" примет "Атлетик".

Футбол в Англии
"Ливерпуль" впервые с 1984 года проиграл "Брайтону"
Автором единственного забитого мяча стал Стивен Альсате, для которого этот гол стал первым в Английской премьер-лиге
Читать полностью