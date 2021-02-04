"Барселона" обыграла "Гранаду" со счетом 5:3 и вышла в полуфинал Кубка Испании по футболу

ТАСС, 4 февраля. Футболисты "Барселоны" в дополнительное время обыграли "Гранаду" со счетом 5:3 в четвертьфинальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Гранаде.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, "Барселона" смогла уйти от поражения в компенсированные минуты. В составе "Гранады" голы забили Кенеди (33-я минута) и Роберто Сольдадо (47), у гостей отличились Антуан Гризманн (88) и Жорди Альба (90+2). На 100-й минуте Гризманн вывел "Барселону" вперед, спустя три минуты Феде реализовал пенальти и сравнял счет. Во втором дополнительном тайме забитыми мячами отметились Фрэнки де Йонг (108) и сделавший дубль Альба (113).

В другом четвертьфинале "Леванте" дома обыграл "Вильярреал" благодаря голу Марти Рохера в компенсированное ко второму дополнительному тайму время. Ранее в полуфинал вышла "Севилья". Последний четвертьфинал состоится в четверг, в нем "Бетис" примет "Атлетик".