Передача Сергачева помогла "Тампе" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 4 февраля. "Тампа" со счетом 5:1 обыграла "Детройт" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Колорадо" обыграл "Миннесоту" в матче НХЛ. Ничушкин и Капризов забросили по шайбе

На эту тему

В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (2-я минута), Энтони Чирелли (4), Райан Макдона (5), Брэйден Пойнт (28) и Алекс Киллорн (32), которому ассистировал российский защитник хозяев Михаил Сергачев. У проигравших отличился Энтони Манта (30).

В активе Сергачева пять очков (0+5) в нынешнем сезоне. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 16 бросков из 17. Российский форвард гостей Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

"Тампа" поднялась на первое место в Центральном дивизионе, набрав 13 очков в восьми играх. "Детройт" замыкает турнирную таблицу, имея в активе шесть очков после 11 встреч.

В следующем матче команды снова сыграют друг с другом. Встреча пройдет в ночь на субботу.