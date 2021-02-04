Проводников заявил, что готов вернуться в бокс и вновь стать чемпионом мира

"Пока думаю, идти на второй срок [депутатский] или нет в сентябре 2021 года. Все-таки это не мое. Тут должно быть желание моего народа. Если жители, мои земляки не захотят, чтобы я шел, тогда в сентябре этого года я возобновлю профессиональную карьеру, намерен побороться за самые высокие титулы", - сказал Проводников.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников рассматривает возможность возобновить профессиональную карьеру в сентябре 2021 года по окончании депутатского срока в думе Ханты-Мансийского автономного округа. Он находится в прекрасной спортивной форме и готов вновь побороться за титул чемпиона мира, сообщил спортсмен ТАСС.

По его словам, он провел уже предварительные переговоры со своим менеджером Вадимом Корниловым, который поддержал боксера в решении вновь выйти на ринг. "Мой тренер Джоэл Диас сказал, что будет рад меня видеть в своем лагере и соскучился по работе со мной. Я держу себя в прекрасной форме и намерен пройти путь до нового титульного боя. Уверен, что вполне способен вновь стать чемпионом мира по боксу", - уточнил боксер.

Проводников добавил, что готов провести бой с американцем Тимоти Брэдли, но не рассматривает его как единственного оппонента на пути к чемпионству. "Если у Брэдли появится желание, то я для него всегда открыт", - отметил он.

В ноябре 2020 года Проводников сообщал ТАСС, что открыт для предложений, но те, что поступают, ему не интересны и не мотивируют выйти в ринг. Спортсмен также подчеркивал, что деньги ему не интересны. На набор формы и подготовку к поединку, по словам боксера, ему понадобится около двух месяцев.

Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине - младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. Наибольшую известность Проводников получил после боя за титул чемпиона мира WBO в весе до 66,68 кг с Брэдли, которому проиграл по очкам, но отправил соперника в нокдаун в заключительном, 12-м раунде и был близок к досрочной победе на последних секундах. В настоящий момент Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.