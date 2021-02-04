Бурятия планирует претендовать на проведение чемпионата Европы по боксу

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Республика Бурятия планирует участвовать в конкурсе на проведение чемпионата Европы по боксу. Об этом в четверг сообщил глава региона Алексей Цыденов во время встречи с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым.

"Бурятия в сфере бокса идет уверенными шагами. Мы с вашей поддержкой провели чемпионат мира по женскому боксу [в 2019 году], - сказал Цыденов Щекутьеву во время встречи в Улан-Удэ. - Надеемся, что и в дальнейшем не менее крупные соревнования будут проходить в Бурятии, у нас есть амбиции на чемпионат Европы. Мы понимаем, что это конкурсная процедура и будет отбор, но, во всяком случае, мы настроены поучаствовать в отборе".

Генеральный секретарь Федерации бокса России отметил, что регион является одним из лидеров страны по данному виду спорта, что подтверждается значимым представительством в мужской и женской сборных России.

"Интересно, если чемпионат Европы пройдет в Бурятии. Было бы уникально - чемпионат Европы в Азии. Россия - единственная страна, где это возможно сделать. Поэтому, со своей стороны, конечно же, окажем полнейшую поддержку. Также хотелось бы совместно провести Кубок России по боксу среди мужчин в 2022 году", - приводит слова Щекутьева пресс-служба правительства Бурятии.

Бокс включен в перечень базовых видов спорта в Бурятии. По данным на конец 2020 года данным видом спорта в спортивных школах занимается почти 1,3 тыс. человек, из них более 600 имеют спортивные разряды и звания, девять спортсменов являются кандидатами в сборные России.

Самым крупным спортивным мероприятием для республики стал чемпионат мира по боксу среди женщин в 2019 году, который собрал участниц из 57 стран.