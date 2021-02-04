Гендиректор "Химок" заявил, что зарплата баскетболистам выплачивается не в полном объеме

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" испытывает некоторые финансовые проблемы после Нового года и выплачивает зарплату игрокам не в полном объеме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Павел Астахов.

В январе "Химки" покинули два баскетболиста - Йонас Жеребко и Грег Монро.

"После Нового года мы испытываем некоторые проблемы с привлечением финансовых средств, - сказал Астахов. - Это касается части спонсорских соглашений. Зарплата выплачивается, но не в полном объеме. Всем непросто, это и с бизнесом, и с ковидом связано".

"Если посмотреть информацию о долгах грандов - "Барселоны", футбольного "Байера", то там миллиарды. Очень непростое время для спорта, но мы в ежедневном режиме пытаемся всеми доступными способами исправить ситуацию. Падать до выстрела не собираемся", - добавил генеральный директор "Химок".

В Единой лиге ВТБ "Химки" в 12 матчах одержали шесть побед и занимают восьмое место в турнирной таблице. В Евролиге подмосковный клуб располагается на последнем, 18-м месте, одержав две победы в 23 играх.