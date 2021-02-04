Инфантино обратился к Дюкову перед выборами президента РФС

"Дорогой Саша, позволь мне поздравить тебя и поблагодарить за важную работу и прекрасное сотрудничество в течение последних двух лет. Сегодня ты единственный кандидат на пост президента Российского футбольного союза, поэтому уже сейчас я могу пожелать тебе всего наилучшего на период следующего срока полномочий на этом посту, который вскоре начнется, - говорится в сообщении. - Я с нетерпением жду дальнейшей совместной работы с тобой и со всей твоей командой, мои искренние поздравления!"

Инфантино назвал прошлогоднюю ситуацию с пандемией коронавируса беспрецедентным вызовом. "Еще сейчас мы продолжаем бороться с пандемией, но футбол отреагировал на этот вызов, и он развивается дальше в полном единстве и сплочении, что может послужить образцом. Мне хотелось бы еще раз поблагодарить вас за вашу неизменную поддержку и за вашу совместную работу и сотрудничество в эти очень тяжелые времена. Давайте не будем забывать, что человеческое здоровье превыше всего, а вместе мы выиграем эту битву", - сказал он.

"Футбол же, как и всегда, принесет радость, счастье и надежду людям по всей России и по всему миру, как мы сделали это два года назад во время этого потрясающего чемпионата мира, самого лучшего чемпионата мира по футболу 2018 года в России!", - добавил он.

Инфантино обратился к участникам конференции. "Желаю вам плодотворной и успешной конференции и надеюсь, что в скором времени еще раз смогу возвратиться в вашу прекрасную страну, чтобы опять встретиться с вами лично и чтобы мы вместе смогли насладиться футболом!" - подчеркнул он.