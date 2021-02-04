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Футбол в России

РФС при содействии Минспорта заключил 66 соглашений по развитию футбола в регионах

В Минспорте отметили важность работы в сфере заключения соглашений с субъектами РФ и региональными федерациями

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) при содействии Минспорта РФ заключил 66 соглашений по развитию футбола в регионах. Об этом на внеочередной конференции РФС рассказала статс-секретарь, заместитель министра спорта Ксения Машкова.

Внеочередная конференция проходит в Москве в четверг.

"Футбол по праву является самым популярным видом спорта в России и в мире. В проведении в России матчей Кубка конфедераций, чемпионата мира и наделении правом принять финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА лежит огромная заслуга РФС, - сказала Машкова. - Также важно отметить работу в сфере заключения Минспортом, РФС, субъектами РФ и региональными федерациями соглашений. Их заключено 66, рассчитываем на продолжение сотрудничества".

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Российский футбол
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