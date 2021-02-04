Чеферин: Россия станет важнейшей составляющей чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская Федерация станет важнейшей составляющей чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, видеозапись с выступлением которого была показана на конференции Российского футбольного союза (РФС) в четверг.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах, четыре матча будут сыграны в Санкт-Петербурге.

"Несмотря на то, что уже наступил февраль, пользуясь случаем, желаю вам всего наилучшего в 2021 году, - обратился Чеферин к участникам конференции. - Это будет непростой год, он будет наполнен новыми испытаниями, которые нам предстоит выдержать. Но наш долг и наша обязанность - оставаться оптимистами, постоянно находиться в поиске оптимальных решений и никогда не сдаваться".

"2021 год станет годом проведения чемпионата Европы. А вы, мои друзья, станете важнейшей составляющей - и как участники, и как хозяева чемпионата. Я чрезвычайно рад этому и с нетерпением жду начала турнира. Футбол един, он объединяет нас", - добавил президент УЕФА.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Встречи с бельгийцами и финнами пройдут в Санкт-Петербурге.