Чеферин: РФС и Дюков внесли огромный вклад в развитие футбола в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) во главе с президентом Александром Дюковым внес огромный вклад для дальнейшего развития футбола в стране. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, видеозапись с выступлением которого была показана на конференции Российского футбольного союза (РФС) в четверг.

Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. В четверг пройдут выборы президента организации, Дюков является единственный кандидатом.

"Пользуясь случаем, мне важно поблагодарить Российский футбольный союз и его президента Александра Дюкова за всю ту поддержку и неоценимое сотрудничество с УЕФА на благо европейского футбола, - сказал Чеферин. - Вы приложили большие усилия и внесли огромный вклад для дальнейшего развития футбола в вашей замечательной стране. Этот упорный труд и самоотдача были высоко оценены и признаны, когда красивейший город Санкт-Петербург был выбран местом проведения финала Лиги чемпионов, а Казань стала хозяйкой Суперкубка УЕФА 2023 года. У меня нет сомнений, что все это приведет к еще более крупным победам вашего футбола и вашего футбольного союза".

"У меня также нет сомнений в том, что наши отношения, которые строятся на взаимном уважении и доверии, будут продолжаться в том же духе и в последующие годы", - добавил он.