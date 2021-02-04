Дюков назвал целью РФС увеличить число занимающихся футболом до 4% к 2025 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поставил цель увеличить количество людей, занимающихся футболом в стране, до 4% к 2025 году. Об этом на конференции РФС заявил президент организации Александр Дюков.

Конференция РФС проходит в Москве в четверг.

"Прошло два года с момента моего избрания президентом РФС. Благодарю вам за оказанное доверие и совместную работу. За это время многое удалось сделать. Готовы с нарастающей скоростью продолжить развитие футбола, фундамент нашей футбольной системы", - отметил Дюков.

"Вовлечь население - часть нашей миссии. Сейчас 2,1% вовлечены в занятия футболом. Цель - 4% к 2025 году. В этом нам помогут проекты от дошкольного до взрослого футбола", - добавил президент РФС.

Дюков подчеркнул, что в странах с высоким уровнем развития футбола профессиональные клубы сами обучают детей и направляют команды в муниципальные и региональные турниры. "Так замыкается круг - ребенок, который болеет за свой клуб, воспитывается в нем и становится игроком этого клуба. Мы ставим перед собой такую же задачу, в ближайшие четыре года будем к этому двигаться, уверены, что к 2025 году футбол упрочит свои позиции как самый популярный вид спорта. Хотим, чтобы наша программа реализовала рост массовости занятий футболом, чтобы каждый житель мог заниматься футболом и получать от этого удовольствие", - заключил Дюков.

Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года.