Дюков: Россия должна вернуться на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА к 2025 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские клубы к 2025 году должны вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) заявил президент организации Александр Дюков.

"К 2025 году нам надо постараться вернуть себе шестое место, - сказал Дюков. - Нам надо учиться развиваться в условиях ограниченных финансов. РПЛ, безусловно, качественно изменилась за последние годы, мы видели рост посещаемости до коронавируса. Клубы обладают опытным персоналом, но есть резервы для увеличения ТВ-прав и привлечения новых партнеров и спонсоров".

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.