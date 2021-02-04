Визит экспертов УЕФА в Санкт-Петербург по подготовке к Евро-2020 пройдет 11-12 февраля

ТАСС, 4 февраля. Шестой операционный визит экспертов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург, посвященный проверке города к проведению матчей чемпионата Европы, состоится 11-12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира в России.

Отмечается, что в ходе визита специалисты УЕФА и оргкомитета, а также представители правительства Санкт-Петербурга оценят готовность города и стадиона к матчам турнира. В состав делегации войдут эксперты УЕФА и оргкомитета турнира по организации соревнований, транспорту, безопасности, информационным технологиям, временной инфраструктуре, работе с болельщиками и другие.

4 февраля 2020 года Петербург посещали эксперты УЕФА, тогда планировалось, что тот визит станет последним.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. В группе B россияне сыграют с бельгийцами, датчанами и финнами, два матча национальная команда проведет в Санкт-Петербурге.