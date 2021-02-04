Возобновившая карьеру Веснина выступит на турнирах WTA в Дохе и Санкт-Петербурге

ТАСС, 4 февраля. Россиянка Елена Веснина после возобновления карьеры выступит на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе и Санкт-Петербурге в парном разряде. Об этом она сообщила в Instagram.

Последний официальный матч Веснина провела на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. Затем она взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка.