РФС: более 20 тыс. школ должны проводить уроки футбола к 2025 году

МОСКВА, 4 февраля /ТАСС/. Более 20 тыс. общеобразовательных школ к 2025 году должны иметь в своей программе уроки футбола. Об этом говорится в презентации Российского футбольного союза, представленной на внеочередной конференции организации.

Согласно планам, учащиеся более 20 тыс. общеобразовательных школ должны заниматься футболом и участвовать в соревнованиях.

Отмечается, что на данный момент создано девять региональных и 55 детских центров развития футбола. К 2025 году прирост новых региональных центров должен составить более 50%. Планируется проведение в регионах и первенств юношеских лиг.

В рамках развития массового футбола планируется уже в детских садах проводить 30-минутные уроки футбола, а в школах - третий урок физкультуры на базе футбола, развивать систему турниров среди высших учебных заведений. Минимальное количество занимающихся футболом к 2025 году должно составлять 6 млн человек.