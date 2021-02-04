Фигурист Ковалев удивлен своим мандражом на юниорском первенстве России в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Воспитанник академии "Ангелы Плющенко" Артем Ковалев сожалеет, что из-за нервов не использовал свой шанс на юниорском первенстве России по фигурному катанию, проходящем в Красноярске. Об этом спортсмен, отобравшийся во взрослый финал Кубка России с двумя победами на этапах, рассказал журналистам после выступления.

После короткой программы Ковалев шел третьим, но ошибки в произвольной не позволили ему пробиться в тройку лучших. На взрослом чемпионате России Ковалев был восьмым, на юниорском стал девятым.

"Был шанс, но я им, к сожалению, не воспользовался. Просто перенервничал, странно, но меня очень сильно трясло на старте, - рассказал Ковалев. - Выводы к финалу Кубка России мы сделаем, там надо будет показывать максимум. А сейчас посмотрим, что не получилось в этом прокате, и решим, что делать дальше".

Финал Кубка России пройдет в Москве, сроки турнира определятся позднее.