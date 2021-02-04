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Массовый спорт

Матыцин: футбол и борьба могли бы стать основой партнерства РФ и Сенегала в сфере спорта

Министр спорта РФ выразил готовность оказать необходимую поддержку коллегам при подготовке летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2026 году в Сенегале
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Футбол и спортивная борьба могли бы стать основой для выстраивания партнерских связей между Россией и Сенегалом в области физической культуры и спорта. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

3 февраля в рамках визита в Дакар по линии президиума седьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Матыцин встретился с президентом Сенегала Маки Саллом.

"Декларация саммита "Россия - Африка", который прошел в октябре 2019 года в Сочи, закрепила ключевые направления нашей совместной работы, в том числе в области спортивного сотрудничества, - сказал Матыцин. - Российская Федерация заинтересована в расширении взаимодействия с сенегальскими партнерами в области физической культуры и спорта. Между нашими странами очень много общего в спортивном плане. Считаю, что футбол и спортивная борьба могли бы стать основой для выстраивания партнерских связей между Россией и Сенегалом".

Матыцин также выразил готовность оказать необходимую поддержку коллегам при подготовке летних юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в 2026 году в Сенегале.

Теги
Матыцин, Олег Васильевич
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