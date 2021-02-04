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Фигурное катание

Тарасова заявила, что возмущена судейством на первенстве России по фигурному катанию

В ходе мужского турнира была допущена ошибка в судействе фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота
Татьяна Тарасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмущена судейством во время мужского турнира на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом она заявила ТАСС.

В ходе мужского турнира была допущена ошибка в судействе фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота - четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из них приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.

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"Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада - значит ее нет, судили как новички, как в первый день работы, - заявила Тарасова. - Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год".

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