Тарасова заявила, что возмущена судейством на первенстве России по фигурному катанию

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмущена судейством во время мужского турнира на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом она заявила ТАСС.
В ходе мужского турнира была допущена ошибка в судействе фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота - четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из них приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.
"Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада - значит ее нет, судили как новички, как в первый день работы, - заявила Тарасова. - Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с ее руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год".