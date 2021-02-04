Тарасова заявила, что возмущена судейством на первенстве России по фигурному катанию

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова возмущена судейством во время мужского турнира на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом она заявила ТАСС.

В ходе мужского турнира была допущена ошибка в судействе фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота - четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из них приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.