Федерация фигурного катания РФ рассмотрит эпизод с судейской ошибкой на первенстве России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассмотрит эпизод с судейской ошибкой, допущенной в ходе мужского турнира юниорского первенства России в Красноярске. Об этом ТАСС заявил генеральный директор организации Александр Коган.

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Ошибка была допущена в судействе произвольной программы фигуриста Егора Рухина, который единственным из участников выполнил три прыжка в четыре оборота - четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Техническая бригада последний из четверных тулупов в каскаде приняла за тройной. Позже результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.

"Федерация рассмотрит этот эпизод, - сказал Коган. - Это была техническая ошибка, ошибка ввода".

Победителем стал Евгений Семененко, набравший по сумме двух программ 247,37 балла (87,13 в короткой программе и 160,24 - в произвольной). Второе место занял Александр Голубев (236,58; 80,18+156,40), третье - Егор Рухин (235,71; 81,01+154,70).

Первенство России завершится в Красноярске 5 февраля.