Вице-президент МОК на 100% уверен, что Игры в Токио состоятся

"На 100% [уверен]. Это сложно, но Игры в Токио состоятся", - сказал он. Коутс также отверг вероятность еще одной отсрочки Олимпиады.

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры в Токио, несмотря на пандемию коронавируса, состоятся в этом году с вероятностью 100%. Такое мнение в интервью газете Nikkei высказал вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

"МОК, оргкомитет Игр, правительство Японии и администрация Токио были полны решимости провести эти игры с тех пор, как разразилась пандемия в феврале прошлого года. Мы сохранили нашу решимость. И мы не видим препятствий для этого", - добавил вице-президент комитета.

Говоря о варианте проведения Игр без зрителей, Коутс подчеркнул, что такой план рассматривается, однако окончательного решения на этот счет нет. Оно может быть принято в марте или апреле. При этом Коутс отметил, что для самих спортсменов присутствие зрителей на стадионах не является важнейшим элементом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.