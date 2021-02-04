Дюков рассчитывает, что концовка чемпионата России пройдет при заполняемости трибун в 50%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что весенняя часть чемпионата страны пройдет при заполняемости трибун в 50% во всех регионах. Об этом он рассказал журналистам по итогам конференции РФС.
Власти Москвы 22 января отменили ряд ограничений для работы культурных учреждений столицы, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Проведение спортивных соревнований допускается при условии, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости арены.
"Сейчас можно только делать прогнозы. Надеюсь, мы сможем завершить этот сезон с 50-процентной заполняемостью трибун во всех регионах, - сказал Дюков. - Если положительная динамика продолжится, возможно, количество болельщиков будет больше. Уверен, что через какое-то время мы придем к ситуации, когда не будет никаких ограничений".
"Ковид - это новая болезнь, которая не изучена до конца, могут быть какие-то неприятные сюрпризы, новые штаммы и локальные вспышки. Надеемся, этого не произойдет, и третья волна, если и придет, то только осенью. С учетом иммунитета, она не будет значительной", - добавил он.