Дюков рассчитывает, что концовка чемпионата России пройдет при заполняемости трибун в 50%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется, что весенняя часть чемпионата страны пройдет при заполняемости трибун в 50% во всех регионах. Об этом он рассказал журналистам по итогам конференции РФС.

Власти Москвы 22 января отменили ряд ограничений для работы культурных учреждений столицы, введенных ранее для профилактики распространения коронавируса. Проведение спортивных соревнований допускается при условии, что количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости арены.