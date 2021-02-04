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Футбол в России

Дюков: РФС даст новый импульс развитию Футбольной национальной лиги при избрании Алаева

Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) постарается дать новый импульс развития Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в случае избрания на пост президента организации генерального секретаря РФС Александра Алаева. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

Выборы президента ФНЛ пройдут 25 февраля.

"Алаев принял решение принять участие в выборах президента ФНЛ. Эта лига важна для нашего футбола. Если он победит, РФС постарается придать новый импульс развитию лиги", - сказал Дюков.

Помимо Алаева, на пост президента ФНЛ претендует исполнительный директор организации, и. о. президента Иван Шабанов.

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