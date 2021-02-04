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Футбол в России
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Прядкин: ФК "Тамбов" получит порядка 51 млн рублей

Клуб из-за долгов покинуло большинство футболистов
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" в ближайшие дни получит около 51 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

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В настоящее время клуб из-за долгов покинуло большинство футболистов.

"РПЛ сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". Деньги, которые клуб должен был получить в конце сезона, порядка 51 млн рублей, он получит сейчас", - сказал он.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил ТАСС, что окончательно вопрос по участию клуба в Тинькофф-РПЛ будет решен 8 февраля. "В понедельник-вторник будет окончательное решение. В условиях государственного финансирования никто не застрахован от того, что это не повторится", - отметил Прядкин.

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. По предварительной оценке, долги клуба по зарплате насчитывают более 150 млн рублей. Больше 10 игроков обратились в профсоюз. 

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