Фигуристка Цыбинова намерена со следующего сезона полностью перейти во взрослое катание

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Юниорское первенство России по фигурному катанию в Красноярске будет последним для Ксении Цыбиновой, со следующего сезона она намерена полностью перейти во взрослое катание. Об этом Цыбинова рассказала журналистам после выступления на турнире.

Цыбинова, которая тренируется в ЦСКА в школе Сергея Давыдова, стала восьмой на взрослом чемпионате России в декабре. На юниорском первенстве России в Красноярске 17-летняя фигуристка набрала по сумме программ 185,97 балла. Соревнования продолжаются.

"Не очень довольна своим выступлением, не получился последний риттбергер в каскаде, еще и деталь от платья отлетела, а это балл штрафа, - рассказала Цыбинова. - Я готовилась чисто прокатать, прыгнуть все задуманное, но, к сожалению, не все получилось. Конечно, юниорские и взрослые соревнования отличаются, но и там, и тут ты выходишь и катаешь свою программу. Сейчас я буду готовиться к финалу Кубка России, а со следующего сезона уже полностью перейду во взрослое катание".