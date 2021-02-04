Прядкин: губернатор Тамбовской области хочет сохранить профессиональный футбол в регионе

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин хочет, чтобы в регионе продолжал функционировать профессиональный футбольный клуб. Об этом журналистам сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

Футбольный клуб "Тамбов" испытывает финансовые проблемы, вопрос об участии команды в весенней части чемпионата России будет обсуждаться 8 февраля. Ранее Никитин сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование клубу, долги по зарплате которого, по предварительной оценке, насчитывают более 150 млн рублей.

"Губернатор извинился передо мной и Александром Валерьевичем [Дюковым] за то, что не выполнил обещание по поводу строительства стадиона. Он очень хочет сохранить профессиональный футбол в регионе и со своей стороны пытается сделать все возможное. Завтра мы, возможно, с ним увидимся", - сказал Прядкин.

С сезона-2019/20 "Тамбов" проводит домашние матчи на стадионах "Мордовия-Арена" и "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда играла в Футбольной национальной лиге в сезоне-2018/19, находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

Прядкин сообщил, что "Тамбов" будет доигрывать сезон на "Мордовия-Арене". "По окончании сезона? Если по спортивному принципу "Тамбов" не вылетит, он не получит лицензию. Стадион, который у них есть, рассчитан для игры в ФНЛ и ПФЛ", - добавил глава РПЛ.