Прядкин: клубы премьер-лиги в ближайшие дни обсудят ситуацию вокруг "Тамбова"

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, стоит вопрос о снятии клуба с чемпионата России.

"Мы надеемся на то, что в тамбовском регионе сохранится профессиональный футбольный клуб. Что касается банкротства, есть новый сценарий, по которому мы избежим этого в отношении "Тамбова". Каким способом это будет достигнуто? Мы сейчас разговаривали с губернатором, варианты есть", - сказал Прядкин.

"По инициативе клубов в ближайшие дни, завтра-послезавтра, будет организована видеоконференция с руководителями всех клубов РПЛ, на которой рассмотрим выход из ситуации, сложившейся с "Тамбовом", - добавил Прядкин. - Мы все сделаем для того, чтобы сохранить целостность соревнования, очень важно, чтобы сохранился клуб с выводами по сохранению игроков, их заработной платы. Постараемся сделать все возможное, чтобы "Тамбов" доиграл и сохранил юридическое лицо".

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отметил, что пути решения проблемы "Тамбова" будут найдены. "Нужно, чтобы на видеоконференции с клубами присутствовали их руководители. Представителям клубов, которые были сегодня, никто не делегировал такие полномочия, но сегодня такой вопрос обсуждался", - сказал Сайманов, отвечая на вопрос, готовы ли клубы РПЛ отдать своих игроков в аренду в "Тамбов".

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. По предварительной оценке, долги клуба по зарплате насчитывают более 150 млн рублей. Больше 10 игроков обратились в профсоюз.