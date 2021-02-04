Фигуристка Самоделкина на три с плюсом оценила свое выступление на первенстве России

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самоделкина не полностью довольна своими выступлениями на первенстве России среди юниоров. Об этом спортсменка рассказала журналистам после исполнения произвольной программы.

Во время произвольной программы Самоделкина ошиблась при исполнении первого четверного сальхова, но затем чисто сделала этот элемент в каскаде. В сумме она набрала 207,64 балла.

"Довольна собой на 60 процентов, на 40 не особо, три с плюсом ставлю себе за это первенство. Будем работать, улучшаться, чтобы быть стабильнее, - сказала фигуристка. - Решила не делать четверной риттбергер - на тренировке сделала два четверных сальхова в программе, они были стабильны, решили их оставить. Позже, возможно, включу риттбергер, пока с тренерами остановимся на варианте сальхов, риттбергер, тройной аксель".

"Успели погулять с мамой по Красноярску, погуляли, сходили на реку Енисей - понравилось. И каток тут классный, - добавила Самоделкина. - Когда услышала, что в Москве будет прыжковый турнир - пять из пяти прыжковых элементов, подумала, что мне тоже было бы очень интересно".

Турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.