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Фигурное катание

Фигуристка Берестовская сообщила, что из-за травмы пока не делает четверные прыжки

Спортсменка отметила, что не смогла исполнить без ошибок элементы на первенстве России в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Берестовская выступила на первенстве России в Красноярске без четверных прыжков из-за травмы, за выступление на турнире она поставила бы себе не выше тройки с плюсом. Об этом Берестовская, которая тренируется под руководством Сергея Давыдова в ЦСКА, рассказала журналистам после выступления.

"Три с плюсом себе поставлю за выступление - каскад не сделала, он был плохой, недокрученный, я могу делать его лучше. Плюс в скорости могу добавлять, - рассказала 12-летняя Берестовская. - Когда на пять с плюсом - это с четверными прыжками, с тулупами, а у меня четверного не было, потому что у меня была травма".

В сумме за две программы Берестовская набрала 199,11 балла.

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