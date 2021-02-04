Фигуристка Муравьева заявила, что на первенстве России выполнила задуманное на 99%

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева считает, что на 99 процентов исполнила все задуманные элементы на первенстве России среди юниоров. Такое мнение фигуристка высказала журналистам.

Муравьева лидировала после короткой программы, по итогам двух программ она заняла третье место.

"Сделала все, что задумала, практически на 99 процентов, хотелось бы, чтобы вращение было немного лучше и прыжки. В целом я довольна - не сдавалась, поборолась, вошла в тройку, - сказала Муравьева. - Тренер поздравил меня после проката, сказал, что было хорошо, что не очень".

"Я упала на разминке, но такое бывает. Немного расстроилась, но тренеры поддержали, сказали - не падай духом, настройся, будь готова ко всему, борись. И я говорила себе - стой, не падай, старайся. Сейчас уже все, прокатала, выдохнула", - добавила фигуристка.

Муравьева тренируется в академии Евгения Плющенко.

"Созвонюсь сразу со всеми тренерами, - отметила спортсменка. - Ощущения сейчас самые радостные, у меня не так часто автографы берут, а вчера очень много детей подходили за ними, за фотографиями".