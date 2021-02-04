Фигуристка Акатьева не считает свой победный прокат на первенстве России идеальным

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Софья Акатьева рада своей победе на первенстве России в Красноярске, но не считает свое выступление идеальным из-за ошибок в первой половине произвольной программы. Об этом Акатьева рассказала журналистам после выступления.

Акатьева, которая тренируется в "Хрустальном" в группе Этери Тутберидзе, набрала 220,00 балла в сумме за короткую и произвольную программы, второй стала Аделия Петросян (211,87), которая также представляет группу Тутберидзе. Третье место заняла Софья Муравьева из академии "Ангелы Плющенко" (208,13).

"Я очень рада, но прокат был не идеальным - были ошибки в первой половине, но я еще не видела его со стороны. В целом я довольна, что хорошо получилось сделать четверной тулуп, - рассказала Акатьева. - На тренировках получалось катать программу лучше, второй тулуп иногда был даже лучше первого, и я пока не понимаю, почему были ошибки. Еще обсудим с тренерами, в чем я ошиблась".