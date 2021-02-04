Женская сборная России разгромила эстонок в матче отбора на Евробаскет

ТАСС, 4 февраля. Женская сборная России по баскетболу обыграла со счетом 79:35 команду Эстонии в матче квалификации на чемпионат Европы - 2021. Встреча прошла в Оренбурге.

Самой результативной на площадке стала форвард российской сборной Раиса Мусина из курского "Динамо", она набрала 17 очков.

Россиянки с 9 очками занимают первое место в группе С. Следом идут сборные Боснии и Герцеговины (9), Швейцарии (7) и Эстонии (5).

В заключительном туре, который пройдет в Оренбурге 6 февраля, сборная России сыграет с командой Швейцарии, сборная Боснии и Герцеговины - с командой Эстонии. Первое место позволит сборной России выйти напрямую на чемпионат Европы. Также на турнир попадут лучшие пять команд из девяти групп, которые станут в своих квартетах вторыми.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место, действующим победителем является команда Испании, выигравшая в финале у француженок.

Евробаскет-2021 пройдет 17-27 июня во Франции и Испании.