Жулин назвал безоговорочной победу фигуристки Акатьевой на юниорском первенстве России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Софья Акатьева исполнила трудную композицию прыжков, показала достойное катание и заслуженно победила на юниорском первенстве России по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

13-летняя ученица Этери Тутберидзе по итогам двух программ набрала 220,00 (72,80+147,20) балла. Второй стала другая подопечная Тутберидзе Аделия Петросян (211,87; 72,64+139,23), третьей - ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софья Муравьева (208,13; 72,97+135,16).

"Очень понравился прокат Софьи Акатьевой, что она пошла на два четверных и тройной аксель, выбрала самую трудную композицию прыжков. Честь ей и хвала. Каталась очень достойно - и скольжения, и вращения. На мой взгляд, безоговорочная победа", - отметил Жулин.

"Ошибки? Ну а у кого их не было. К тому же это была ошибка на тройном акселе, и это абсолютно нормально", - считает Жулин.

Специалист отметил способности серебряной медалистки турнира Аделии Петросян. "Петросян потрясающе вращается, очень способная девочка, но пока выглядит немного по-детски. Может быть, в силу возраста, может быть, пока чуть-чуть не скользит, а ходит. Но в целом все роскошно", - сказал Жулин.