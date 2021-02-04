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КХЛ

СКА во второй раз обыграл "Локомотив" в сезоне КХЛ

Петербургский клуб победил в овертайме со счетом 3:2
Хоккеисты СКА Данила Галенюк, Лукас Бенгтссон, Василий Подколзин и "Локомотива" Владимир Ткачев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА Данила Галенюк, Лукас Бенгтссон, Василий Подколзин и "Локомотива" Владимир Ткачев
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Петербургский СКА победил дома в овертайме ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 6 521 зрителя.

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У хозяев шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (36-я минута), Йоонас Кемппайнен (51) и Андрей Кузьменко (64). В составе "Локомотива" отличились Егор Коршков (15) и Артур Каюмов (53).

СКА обыграл "Локомотив" во второй раз в сезоне, обе победы петербуржцы одержали дома. "Локомотив" победил СКА 7 января в Ярославле (4:1).

В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 72 очка. "Локомотив" идет третьим с 72 очками в 54 встречах. Обе команды ранее обеспечили себе место в плей-офф.

Петербургский клуб в следующем матче 7 февраля примет хельсинкский "Йокерит", ярославцы 16 февраля сыграют в гостях с череповецкой "Северсталью".

В другом матче дня уфимский "Салават Юлаев" победил дома рижское "Динамо" по буллитам (5:4).

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5230522310165-11079
2СКА5328224413158-11372
3Локомотив5425531515161-11772
4Динамо М5329403215163-12271
5Йокерит5022321418142-12659
6Динамо Мн5215941221143-14759
7Северсталь5220433121128-14058
8Спартак5217612422135-15154
9Витязь5218332224137-15052
10Сочи5312202631110-17536
11Динамо Р524223635112-18625
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс533225248171-11284
2Авангард5329205611157-12273
3Металлург5229041414147-12071
4Салават Юлаев5423551416163-13971
5Торпедо НН5422332519158-15063
6Трактор5225312219136-12362
7Автомобилист5322323419139-13461
8Барыс5217732419128-13560
9Сибирь5317323127126-14348
10Амур5215414028126-15044
11Нефтехимик5212220036119-19532
12Куньлунь5110012632116-18030

 

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