СКА во второй раз обыграл "Локомотив" в сезоне КХЛ

ТАСС, 4 февраля. Петербургский СКА победил дома в овертайме ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 6 521 зрителя.

ЦСКА 14-й раз подряд обыграл рижское "Динамо" в КХЛ

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У хозяев шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (36-я минута), Йоонас Кемппайнен (51) и Андрей Кузьменко (64). В составе "Локомотива" отличились Егор Коршков (15) и Артур Каюмов (53).

СКА обыграл "Локомотив" во второй раз в сезоне, обе победы петербуржцы одержали дома. "Локомотив" победил СКА 7 января в Ярославле (4:1).

В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 72 очка. "Локомотив" идет третьим с 72 очками в 54 встречах. Обе команды ранее обеспечили себе место в плей-офф.

Петербургский клуб в следующем матче 7 февраля примет хельсинкский "Йокерит", ярославцы 16 февраля сыграют в гостях с череповецкой "Северсталью".

В другом матче дня уфимский "Салават Юлаев" победил дома рижское "Динамо" по буллитам (5:4).