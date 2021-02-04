СКА во второй раз обыграл "Локомотив" в сезоне КХЛ

ТАСС, 4 февраля. Петербургский СКА победил дома в овертайме ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 6 521 зрителя.
У хозяев шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (36-я минута), Йоонас Кемппайнен (51) и Андрей Кузьменко (64). В составе "Локомотива" отличились Егор Коршков (15) и Артур Каюмов (53).
СКА обыграл "Локомотив" во второй раз в сезоне, обе победы петербуржцы одержали дома. "Локомотив" победил СКА 7 января в Ярославле (4:1).
В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 53 матчах 72 очка. "Локомотив" идет третьим с 72 очками в 54 встречах. Обе команды ранее обеспечили себе место в плей-офф.
Петербургский клуб в следующем матче 7 февраля примет хельсинкский "Йокерит", ярославцы 16 февраля сыграют в гостях с череповецкой "Северсталью".
В другом матче дня уфимский "Салават Юлаев" победил дома рижское "Динамо" по буллитам (5:4).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|52
|30
|5
|2
|2
|3
|10
|165-110
|79
|2
|СКА
|53
|28
|2
|2
|4
|4
|13
|158-113
|72
|3
|Локомотив
|54
|25
|5
|3
|1
|5
|15
|161-117
|72
|4
|Динамо М
|53
|29
|4
|0
|3
|2
|15
|163-122
|71
|5
|Йокерит
|50
|22
|3
|2
|1
|4
|18
|142-126
|59
|6
|Динамо Мн
|52
|15
|9
|4
|1
|2
|21
|143-147
|59
|7
|Северсталь
|52
|20
|4
|3
|3
|1
|21
|128-140
|58
|8
|Спартак
|52
|17
|6
|1
|2
|4
|22
|135-151
|54
|9
|Витязь
|52
|18
|3
|3
|2
|2
|24
|137-150
|52
|10
|Сочи
|53
|12
|2
|0
|2
|6
|31
|110-175
|36
|11
|Динамо Р
|52
|4
|2
|2
|3
|6
|35
|112-186
|25
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|53
|32
|2
|5
|2
|4
|8
|171-112
|84
|2
|Авангард
|53
|29
|2
|0
|5
|6
|11
|157-122
|73
|3
|Металлург
|52
|29
|0
|4
|1
|4
|14
|147-120
|71
|4
|Салават Юлаев
|54
|23
|5
|5
|1
|4
|16
|163-139
|71
|5
|Торпедо НН
|54
|22
|3
|3
|2
|5
|19
|158-150
|63
|6
|Трактор
|52
|25
|3
|1
|2
|2
|19
|136-123
|62
|7
|Автомобилист
|53
|22
|3
|2
|3
|4
|19
|139-134
|61
|8
|Барыс
|52
|17
|7
|3
|2
|4
|19
|128-135
|60
|9
|Сибирь
|53
|17
|3
|2
|3
|1
|27
|126-143
|48
|10
|Амур
|52
|15
|4
|1
|4
|0
|28
|126-150
|44
|11
|Нефтехимик
|52
|12
|2
|2
|0
|0
|36
|119-195
|32
|12
|Куньлунь
|51
|10
|0
|1
|2
|6
|32
|116-180
|30