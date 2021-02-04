"Тамбов" нашел товарищей. РПЛ поможет команде доиграть сезон

Многомесячные долги по зарплате в "Тамбове" превышают 150 млн рублей. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. Гендиректор профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил ТАСС, что более 10 игроков команды обратились в связи с долгами. Ряд основных футболистов разорвали контракты с клубом.

В четверг в Москве состоялась внеочередная выборная конференция Российского футбольного союза (РФС), вопрос о будущем "Тамбова" был одни из самых обсуждаемых. После единогласного переизбрания на четырехлетний срок президент РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что "Тамбов", несмотря на финансовые проблемы, доиграет сезон в РПЛ и избежит участи обанкротившихся клубов. Он также отметил, что от повторения подобной ситуации может спасти только ужесточение критериев получения лицензии, дающей право играть в РПЛ.

"Делаем это постепенно, но к жестким требованиям пока многие клубы не готовы, - подчеркнул Дюков. - У нас дилемма. Можно поднять планку финансовых требований, тогда семь-девять клубов будут им соответствовать. Сокращать количество участников до восьми неправильно, это демотивирует многие регионы и снизит их интерес. Путь один - постепенно поднимать планку требований к лицензированию, устанавливать более жесткие требования, но давать время, чтобы к этому подготовиться".

После завершения конференции члены РПЛ, включая президента лиги Сергея Прядкина и спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова, провели собрание, на котором в том числе обсуждалась тема финансового положения команды. Его посетил президент РФС, он сообщил журналистам о том, что лига и клубы готовы помочь "Тамбову".

"РПЛ сделает все, чтобы сохранить "Тамбов"

По итогам собрания Прядкин сообщил, что лига и клубы окажут поддержу "Тамбову". "По инициативе клубов в ближайшие дни, завтра-послезавтра, будет организована видеоконференция с руководителями всех клубов РПЛ, на которой рассмотрим выход из ситуации, сложившейся с "Тамбовом". Мы все сделаем для того, чтобы сохранить целостность соревнования. Постараемся сделать все возможное, чтобы "Тамбов" доиграл и сохранил свое юридическое лицо", - заявил он.