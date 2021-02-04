"Тамбов" нашел товарищей. РПЛ поможет команде доиграть сезон

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Угроза снятия футбольного клуба "Тамбов" с Тинькофф - чемпионата России с большой долей вероятности миновала. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и клубы выразили готовность помочь оказавшейся в непростой финансовой ситуации команде.
Многомесячные долги по зарплате в "Тамбове" превышают 150 млн рублей. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. Гендиректор профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил ТАСС, что более 10 игроков команды обратились в связи с долгами. Ряд основных футболистов разорвали контракты с клубом.
В четверг в Москве состоялась внеочередная выборная конференция Российского футбольного союза (РФС), вопрос о будущем "Тамбова" был одни из самых обсуждаемых. После единогласного переизбрания на четырехлетний срок президент РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что "Тамбов", несмотря на финансовые проблемы, доиграет сезон в РПЛ и избежит участи обанкротившихся клубов. Он также отметил, что от повторения подобной ситуации может спасти только ужесточение критериев получения лицензии, дающей право играть в РПЛ.
"Делаем это постепенно, но к жестким требованиям пока многие клубы не готовы, - подчеркнул Дюков. - У нас дилемма. Можно поднять планку финансовых требований, тогда семь-девять клубов будут им соответствовать. Сокращать количество участников до восьми неправильно, это демотивирует многие регионы и снизит их интерес. Путь один - постепенно поднимать планку требований к лицензированию, устанавливать более жесткие требования, но давать время, чтобы к этому подготовиться".
После завершения конференции члены РПЛ, включая президента лиги Сергея Прядкина и спортивного директора "Тамбова" Павла Худякова, провели собрание, на котором в том числе обсуждалась тема финансового положения команды. Его посетил президент РФС, он сообщил журналистам о том, что лига и клубы готовы помочь "Тамбову".
"РПЛ сделает все, чтобы сохранить "Тамбов"
По итогам собрания Прядкин сообщил, что лига и клубы окажут поддержу "Тамбову". "По инициативе клубов в ближайшие дни, завтра-послезавтра, будет организована видеоконференция с руководителями всех клубов РПЛ, на которой рассмотрим выход из ситуации, сложившейся с "Тамбовом". Мы все сделаем для того, чтобы сохранить целостность соревнования. Постараемся сделать все возможное, чтобы "Тамбов" доиграл и сохранил свое юридическое лицо", - заявил он.
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Глава РПЛ отметил, что устно дорожная карта по оказанию финансовой помощи тамбовскому клубу уже сформирована. "На данный момент от РПЛ есть 51 млн рублей, плюс есть средства со стороны спонсора самого клуба. Итого до конца года у "Тамбова" около 120 млн. Этого маловато, но еще есть специальная дорожная карта, благодаря чему сумма будет увеличена. За счет чего? Это вопрос к губернатору", - отметил Прядкин.
После этого гендиректор тамбовского клуба Ольга Коновалова заявила, что команда продолжит выступление в чемпионате России, если озвученные договоренности будут выполнены.
"Что касается дальнейшего будущего, мы, естественно, будем стараться и биться. Нам характера не занимать, и все это знают. Сейчас мы решим насущные проблемы, а потом будем прорабатывать дальнейшее будущее", - сказала она ТАСС.
Неожиданное усиление для "Тамбова"
В четверг Худяков в разговоре с журналистами сообщил, что в команде осталось 4-5 человек основного состава и столько же футболистов молодежки. В такой ситуации вариант с арендой игроков у других клубов РПЛ выглядит оптимальным для тамбовчан. Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что в "Тамбов" на правах аренды до конца сезона могут перейти даже игроки из пятерки лучших команд РПЛ.
"Пока нет окончательного решения, я не могу назвать клубы. В ближайшие дни будет отдельное собрание клубов РПЛ на эту тему, там будет принято окончательное решение, какие клубы и в какой форме нам помогут", - сказала она.
"Несколько клубов готовы пойти нам навстречу и предоставить футболистов в аренду на самых выгодных для нас условиях, - добавила Коновалова. - Есть много игроков, которые не получают достаточно игровой практики и готовы поиграть у нас. Команда будет составлена не только из наших молодых игроков, их очень мало, и мы не сможем играть только своими силами. В любом случае придется привлекать других футболистов".
После 19 туров чемпионата России "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков и отставая от зоны сохранения прописки в РПЛ на восемь очков. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. В 20-м туре команда из Тамбова в Саранске на "Мордовия-Арене" должна принять волгоградский "Ротор". Игра запланирована на 26 февраля.