СМИ: власти Германии запретили "Ливерпулю" въезд на матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом"

ТАСС, 4 февраля. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" получил отказ от германских властей в посещении страны ради матча Лиги чемпионов против "Лейпцига". Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

До 17 февраля в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. Встреча "Лейпциг" - "Ливерпуль" в Германии запланирована на 16 февраля.

"Ливерпуль" в понедельник подал заявление германским властям о возможности предоставления команде права на въезд в качестве исключения. Впоследствии клубу было отказано.

В связи с отказом "Лейпциг" должен предоставить альтернативный вариант места проведения встречи. В обратном случае германскому клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести первую встречу на стадион "Ливерпуля" "Энфилд", а второй матч английский клуб проведет в гостях. Также существует вероятность проведения одного матча на нейтральном поле.

Ответный матч должен пройти 10 марта.